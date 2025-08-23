augusztus 23., szombat

Kritika

51 perce

Zelenszkij kemény bírálatot kapott az amerikai konzervatívaktól

Címkék#bírálat#Donald Trump#Orbán Viktor#NATO#Barátság kőolajvezeték#Zelenszkij

Az ukrán elnököt kemény bírálat érte az Egyesült Államokban, miután az ukrán hadsereg megtámadta a Barátság kőolajvezetéket. A Magyar Nemzet által szemlézett amerikai konzervatív szervezet nyilvános állásfoglalásában szabotázsnak nevezte az akciót, amely szerintük aláássa a NATO-szövetség egységét, Zelenszkij pedig bajban van, mert rövid időn belül elveszítheti szövetségeseit.

MW
Zelenszkij kemény bírálatot kapott az amerikai konzervatívaktól

Szövetségesek nélkül maradhat Zelenszkij

Forrás: MTI/EPA-ANSA

Fotó: Angelo Carconi

Zelenszkij hadereje már több alkalommal célba vette az orosz energiahálózatot, és immár 

harmadszor érte támadás a Barátság vezetéket, amelynek révén először került közvetlen veszélybe egy NATO-tagállam energiaellátása 

– írja a Magyar Nemzet.

RUTTE, Mark; ZELENSZKIJ, Volodimir
Mark Rutte NATO-főtitkár (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart Kijevben 2025. augusztus 22-én
Fotó: Szerhij Dolzsenko / Forrás: MTI/EPA

A cikk felidézi, hogy Orbán Viktor miniszterelnök azonnal levelet küldött Donald Trump amerikai elnöknek, amelyben figyelmeztette, hogy Kijev a szövetséges országok érdekeit sértette meg. Trump a válaszában világossá tette, hogy rendkívül elégedetlen a történtekkel, és Orbán Viktort a barátjának nevezve biztosította támogatásáról.

Az akció az amerikai közéletben is komoly visszhangot váltott ki. 

A  New York-i Republikánus Ifjúsági Klub (New York Young Republican Club) az állásfoglalásában úgy fogalmazott, hogy az amerikai adófizetők pénzén támogatott ukrán hadsereg nem élhet vissza büntetlenül a helyzetével.

Zelenszkijnek meg kell értenie, hogy nem szerezhet barátokat azzal, ha szövetségeseinket bombázza. Ha Amerika érdekeit és barátait támadja, akkor elveszíti támogatását

– idézte a cikk a konzervatív szervezet nyilatkozatát, amely arra is figyelmeztetett, hogy ha Zelenszkij tovább provokálja a NATO-t, rövid időn belül szövetségesek és barátok nélkül találhatja magát.

A részletekért kattintson ide
 

