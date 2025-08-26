1 órája
Zelenszkij és a Nyugat azon dolgozik, hogy megakadályozzák a diplomáciai rendezést
A Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakértő szerint nincs más út, mint a kompromisszum.
Az ukrán béke karnyújtásnyira lehetne, mégis egyre távolabb kerül. Donald Trump asztalán ott a lehetőség, hogy véget vessen az orosz–ukrán háborúnak, ám Volodimir Zelenszkij és a háborúpárti erők minden erejükkel azon dolgoznak, hogy megakadályozzák a diplomáciai rendezést – írja a Magyar Nemzet.
A lap cikke szerint Zelenszkij ugyan eljátssza, hogy nyitott a diplomáciai rendezésre, de valójában semmilyen kompromisszumra nem hajlandó. Brüsszel, Ursula von der Leyen vezetésével, valamint a nyugati szövetségesek változatlanul folytatják Ukrajna támogatását. Az ukrán vezetés manőverei nemcsak a béke lehetőségét temethetik el, hanem Európa stabilitását is veszélybe sodorják. Egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy ha nem lesz tárgyalásos rendezés, a konfliktus tovább eszkalálódhat.
Ha mégsem lesz béke, akkor Kijev számára nem várható semmilyen pozitív fordulat és a háború logikája szerint Oroszország fog előre nyomulni. Az ukránok a következő év során minimum elveszítik a Donbászt
– mondta a Magyar Nemzetnek Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője.
A szakértő szerint, ha kútba esnek a megkezdett béketárgyalások akkor annak súlyos következményei lesznek.
– Ugyan az orosz gazdaság nem áll a legjobb helyzetben, de 2014 óta arra vár a Nyugat, hogy Moszkva gazdaságilag ki fog vérezni, ami nem következik be. Ukrajnának is, és a Nyugatnak is Donald Trump útmutatását kellene követni, hiszen alapvetően nincs más megoldás, mint egy fájdalmas kompromisszum az oroszokkal
– hangsúlyozta Demkó Attila.
