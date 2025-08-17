Ursula von der Leyen bejelentette: elkíséri Zelenszkijt Washingtonba

Nem mer egyedül utazni Washingtonba a Donald Trumppal való találkozóra Zelenszkij – hívja fel a figyelmet cikkében a Magyar Nemzet, amely arról számol be, hogy az Európai Bizottság elnöke X-oldalán tett közzé bejegyzést, mely szerint az ukrán elnök arra kérte, csatlakozzon a washingtoni találkozóhoz.

Zelenszkij nem mer egyedül utazni Washingtonba?

Fotó: Ben Stansall / Forrás: AFP

Ursula von der Leyen arról is beszámolt, hogy várhatóan más európai vezetők is csatlakoznak a találkozóhoz, de azt még nem jelentette be, hogy kikről van szó.

– írta a Sky News-ra hivatkozva a lap.