Világossá vált, hogy Brüsszelben magasról tesznek a kárpátaljai magyar közösség sorsára (videó)

Világossá vált, hogy Brüsszelben magasról tesznek a kárpátaljai magyar közösség sorsára. Ha az Európai Unió valóban segíteni akarna, akkor simán helyre tudná állíttatni az ukránokkal azt a 2015-ös helyzetet, amikor a kárpátaljai magyaroknak még teljes jogköreik voltak az anyanyelv használatára az oktatásban, kultúrában, közigazgatásban – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán megosztott videóban emlékeztetett,