1 órája
Magyarország folyamatos támadás alatt áll békepárti álláspontja miatt
Korábban egy ukrán képviselő nyíltan kijelentette, hogy az ukrán sereg két óra alatt a Balatonnál lenne.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Friedrich Merz német kancellárral tartott sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. augusztus 13-án
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Filip Singer
Három és fél éve tart az orosz–ukrán háború, és Magyarország folyamatos támadások kereszttüzében áll békepárti álláspontja miatt – írja a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor békemissziója új távlatokat nyitott megA Trump–Putyin-csúcstalálkozó most újabb fordulatot hozhat.
A lap cikkében emlékeztet, hogy
Volodimir Zelenszkij többször is személyesen bírálta Orbán Viktort főként azért, amiért a magyar kormány ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását.
A feszültséget fokozzák
Ukrajna azonban ezekkel egy NATO-tagország, az Európai Unió egyik tagállama ellen hajt végre támadássorozatot
– hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet. Egy korábbi nyilatkozat szerint az ukrán sereg két óra alatt már a Balatonnál lenne.
További részletekért kattintson.