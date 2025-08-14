43 perce
Brüsszel gőzerővel dolgozik Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásán
A Magyar Nemzet cikke szerint a háborúpárti európai vezetők egyik fő célja, hogy Ukrajna még 2030 előtt csatlakozhasson az Európai Unióhoz.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő megbeszélést folytat Rómában 2025. április 26-án
Forrás: MTI/EPA/AP pool
Fotó: Andrew Medichini
Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának terve továbbra is napirenden van Brüsszelben, noha Magyarország határozottan ellenzi azt – írja a Magyar Nemzet. A lap cikke szerint több háborúpárti európai vezető nyíltan kiállt Ukrajna uniós tagsága mellett, miközben a folyamat számos veszélyt rejt Magyarország és Európa számára.
Ukrajna mérete és gazdasági helyzete komoly kihívást jelentene az Európai Unió számára. A közös agrárpolitika és a strukturális alapok jelentős mértékben a kevésbé fejlett régiók támogatását szolgálják, azonban Ukrajna csatlakozása számottevő forrásátcsoportosítást vonna maga után a jelenlegi tagállamok rovására.
A Transparency International 2024-es korrupciós jelentése szerint Ukrajna az EU legkorruptabb tagállama lenne, ha belépne.
Ukrajnában ráadásul évtizedes probléma az illegális fegyverkereskedelem, amelyet a háború alatt is rekordméreteket öltő korrupció csak tovább súlyosbított.
Az ukrán titkosszolgálatok célkeresztjében a magyar kormányfő
A Magyar Külügyi Intézet számításai arra is rámutatnak, hogy
Ukrajna csatlakozása a következő öt évben mintegy 2,5 ezermilliárd euró költséget jelentene az Európai Unió számára.
További részletekért kattintson.