augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

30°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Globalista körök

1 órája

Tseber Roland Ivanovics német fegyverszállítmányokat intézett Ukrajnának

Címkék#Tseber Roland Ivanovics#Ukrajna#fegyverszállítmány#Magyar Péter

Magyar Péter barátja ezer szállal kötődik a globalista körökhoz. A hazánkból kitiltott Tseber Roland olyannyira bizalmi ember, hogy őt küldték Berlinbe fegyverekről tárgyalni.

MW
Tseber Roland Ivanovics német fegyverszállítmányokat intézett Ukrajnának

Magyar Péter és ukrán barátja, Tseber Roland Ivanovics

Forrás: Magyar Nemzet

A korábban emberi jogi biztosként, jelenleg pedig kárpátaljai képviselőként dolgozó Tseber Roland Ivanovicsot diplomáciai és „fegyverbeszerző” tevékenységekre is felkérte az ukrán kormányzat – írja az Ellenponton megjelent cikk alapján a Magyar Nemzet

Magyar Péter barátja Denisz Maljuska igazságügyi miniszter társaságában érkezett meg Berlinbe még 2022-ben. A hivatalos indok egy büntetőbíróság létrehozása volt, azonban a háttérben az információk szerint Ukrajna támogatása és a fegyverszállítások volt a téma. 

A megállapodás pedig igen sikeres volt, a cikk felsorolja, hogy a portál által megszerzett lista szerint milyen fegyverek érkeztek a németektől.

A szállítmányok mellett a német partnerek arra is ígéretet tettek, hogy mindent megtesznek a parlamentben azért, hogy  a nehézfegyverek – különösen a harckocsik – átadását felgyorsítsák. 

A saját bevallása szerint is volt már egyébként diplomáciai misszión Magyarországon Tseber Roland Ivanovics.

 A férfi a saját szavaival fogalmazta meg, hogy kifejezetten egy ukránbarát politikai erőt kívánt támogatni Magyarországon még 2023-ban. Ez kezdetben még Mesterházi Attilát és a Momentumot jelentette, azonban később megjelent a színen Magyar Péter. 

 A teljes szemlét itt olvashatja el. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu