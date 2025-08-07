augusztus 7., csütörtök

Fehér Ház

Trump szerint jók a kilátások egy orosz–ukrán csúcstalálkozóra

Címkék#Vlagyimir Putyin#Donald Trump#háború#Joe Biden

Az amerikai elnök szerint nagyon produktív volt Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin tárgyalása.

Donald Trump amerikai elnök

Forrás: MTI/EPA/Sipa USA pool

Fotó: Samuel Corum

Donald Trump megerősítette, hogy nagyon produktív volt a szerdán Moszkvában tartott megbeszélés különleges megbízottja, Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök között – írja a Magyar Nemzet.

Vlagyimir Putyin, Steven Witkof, Donald Trump
Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) Steve Witkoffot, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottját fogadja a moszkvai Kremlben 2025. augusztus 6-án
Fotó: Gavriil Grigorov / Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool

Az amerikai elnök úgy fogalmazott: „jó esély van arra, hogy az út végére érjünk”, ugyanakkor hozzátéve, hogy „az út továbbra is hosszú”.

Donald Trump szerint arra is jó esély van, hogy hamarosan létrejöjjön egy találkozó az orosz és az ukrán fél között, bár annak lehetséges helyszíne még nem tisztázott.

Hangsúlyozta, hogy a moszkvai megbeszélés eredményét egyelőre nem nevezné áttörésnek.

Az ukrajnai háborúról az amerikai elnök azt mondta,

kötelességének érzi megállítani, akkor is, ha nem az ő háborúja, és hozzáfűzte: véleménye szerint hivatali elődje, Joe Biden felelőssége, hogy hagyta a konfliktust kirobbanni.

 

 

