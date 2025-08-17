2 órája
Trump egy tárgyalóasztalhoz ültetné Putyint és Zelenszkijt
A Magyar Nemezt arról ír, hogy az amerikai elnök háromoldalú találkozót szervez. Donald Trump terve, hogy egy tárgyalóasztalhoz ültesse Vlagyimir Putyint és Volodimir Zelenszkijt.
onald Trump amerikai elnök a Vlagyimir Putyin orosz államfővel az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én
Forrás: MTI/EPA/Szputnyik
Fotó: Gavriil Grigorov
Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkijjel és európai vezetőkkel folytatott beszélgetés során jelentette be, hogy háromoldalú találkozót szervez. Donald Trump a tervek szerint hétfőn találkozik majd az ukrán elnökkel Washingtonban, ott feltehetőleg megbeszélik a felek a részleteket – írja az Axiosra hivatkozva a Magyar Nemzet.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre nem kötelezte el magát egy ilyen találkozóra
– áll a cikkben, amely arra is kitér, hogy Putyin milyen kéréseket fogalmazott meg az Egyesült Államoknak és Ukrajnának.
