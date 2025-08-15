Tranzit: augusztus végén ismét Tihanyban tartják a politikai fesztivált

Augusztus 28–31. között rendezik meg Tihanyban a Tranzit Politikai Fesztivált, amely évek óta a jobboldali, szuverenista gondolkodás egyik meghatározó fóruma. A rendezvény továbbra is azt a célt szolgálja, hogy szellemi műhelyként biztosítson teret a nemzeti érdekek mentén zajló vitáknak, szakmai elemzéseknek és stratégiai eszmecseréknek – írja a lap.

A 2025-ös fesztivál központi témája a szuverenitás megőrzése és újradefiniálása. Kiemelt figyelmet kap az európai politikai nyomásgyakorlás hatása Magyarországra, a gazdasági önállóság biztosításának lehetőségei, valamint az ország jövőjét meghatározó stratégiai iparágak megerősítése. Szó lesz az egészségügyi rendszer fejlesztési irányairól, a külpolitikai orientációról és az űrkutatásban rejlő technológiai, valamint geopolitikai lehetőségekről is.

A Tranzit meghívottjai között kormányzati döntéshozók és elismert szakértők egyaránt megtalálhatók.

A miniszterek közül Bóka János, Lázár János, Rogán Antal és Szijjártó Péter is előadást tartanak, bemutatva saját területük stratégiai kihívásait és jövőbeni kilátásait.

A további információkért kattintson!