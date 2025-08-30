augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

22°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tranzit fesztivál

1 órája

Bóka János: az idő a patrióta erők oldalán áll

Címkék#Patrióták#Európai Unió#kormány

A Magyarország és az Európai Unió közötti kapcsolatokat értékelte a Tranziton az európai uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János szót ejtett az EU problémáiról, a 2026-os választások tétjéről, valamint arról is, hogy a patrióták miként tudják elfoglalni Brüsszelt.

MW
Bóka János: az idő a patrióta erők oldalán áll

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter előadást tart a Patrióták kora - Magyarország és a brüsszeli bürokrácia vitái címmel a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 30-án

Forrás: MTI

Fotó: Máthé Zoltán

A Fidesz–KDNP győzelme nem csak a magyar embereké, hanem egész Európa győzelme lesz jövőre – hangsúlyozta Bóka János szombaton Tihanyban, a Tranzit fesztiválon.

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Patrióták kora – Magyarország és a brüsszeli bürokrácia vitái címmel tartott előadásában kijelentette:

a patrióták kora nem a jövő, nem egy terv, nem egy vágy, hanem ez a jelen, és „el fogjuk foglalni Brüsszelt”.

Azt mondta, a kormánypártok erős és sikeres Európát szeretnének, erős és sikeres nemzetekkel, nem pedig a nemzetek ellenében. Hozzátette: „terveink vannak Európával és az Európai Unióval”.

Bóka János kiemelte, a konzervatív közösség számára a nemzet érték, így magyarnak lenni is érték, a magyarság létének és megmaradásnak záloga pedig egy szuverén Magyarország léte.

A 2026-os választás tétje egyértelműen az, hogy Magyarországnak nemzeti szuverén kormánya vagy brüsszeli bábkormánya lesz

– szögezte le a miniszter.

További részletekért kattintson.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu