augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

29°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támadás a családok ellen

3 órája

KINCS: a Tisza-adó terve minden dolgozó szülőnek hadüzenet

Címkék#Tisza-adó#KINCS#Kopp Mária Intézet

A magyar családi adórendszer három erős pilléren áll: 15 százalékos szja, anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény. A Tisza Párt esetleges győzelme után mind veszélybe kerülne – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért.

MW
KINCS: a Tisza-adó terve minden dolgozó szülőnek hadüzenet

Forrás: Shutterstock

Fotó: Halfpoint

A Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terve minden dolgozó szülőnek hadüzenet. A magyar családi adórendszer három erős pilléren áll: 15 százalékos szja, anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény.

 Ez a három intézkedés milliókban mérhető segítséget jelent évente a családoknak 

– reagált a lapnak a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) arra a kérdésre, hogy milyen mértékben hatna a magyar családokra a Tisza Párt személyi jövedelemadó emelésének a terve. Sőt egyes hírek szerint a családi adókedvezmények rendszeréhez is hozzányúlna Magyar Péter pártja, amennyiben hatalomra kerülne. A KINCS sajtóosztálya aláhúzta: 

a Tisza viszont már mindhárom pillért megtámadta

 – a most kiszivárgott adóemelési terv pedig egyértelműen bizonyítja, hogy a dolgozó szülők lennének az adóemelések célpontjai, megszüntetnék a 15 százalékos, egykulcsos személyi jövedelemadót (szja), és progresszív adózással büntetné a dolgozó embereket.  

– A jelenlegi 15 százalékos szja helyett: 22 és 33 százalékos adókulcs már 400 ezer forint havi bruttó fölött is komoly pénzelvonást jelentene. Egy kétgyermekes átlagos bért kereső szülőtől csak az szja-emeléssel havi negyvenezer forintot, évi csaknem félmillió forintot vonnának el. A családi adókedvezmény eltörlése további havi nyolcvanezer forint elvételét jelentene. 

Tehát ez mínusz 120 ezer forint minden hónapban

 – számolták ki. Azt is hozzátették: magasabb keresetnél, még hatalmasabb lenne az adóelvonás. Az intézet arra is kitért: a Tisza már támadta az anyák szja-mentességét is, ami több százezer forintos megtakarítást jelent családonként. 

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu