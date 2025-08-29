augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

26°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tények

24 perce

Menczer Tamás: a Tisza-adó pontosan megmutatja, milyen Magyar Péter

Címkék#Tarr Zoltán#Tisza-adó#Magyar Péter#Menczer Tamás

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. „A Tisza-adó tökéletesen megmutatja, hogy milyen Magyar Péter. Átver és lenyúlja a pénzed”írta Menczer Tamás.

MW
Menczer Tamás: a Tisza-adó pontosan megmutatja, milyen Magyar Péter

Magyar Péter ha tudná, azonnal bevezetné a brutális Tisza-adót, figyelmeztetett Menczer Tamás

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

„A Tisza-adó tökéletesen megmutatja, hogy milyen Magyar Péter. Átver és lenyúlja a pénzed. Ez Magyar Péter. Mindig ilyen volt. Az egész élete erről szól. Most hazudik és átver, de ha tudná, azonnal bevezetné a brutális Tisza-adót” – fogalmazott a Facebook-oldalán közzétett posztjában Menczer Tamás. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: KKM

Most hazudik és átver, de ha tudná, azonnal bevezetné a brutális Tisza-adót. Ott a dokumentum a Tisza-adóról, világos, hogy fizetni fogsz.Ott van Tarr Zoltán beismerése, világos, hogy fizetni fogsz. És világos, hogy átvernek. Ezek ilyenek. Aztán a te pénzedből lehetne kedvezni a bankoknak és a multiknak. Mert Brüsszel ezt várja. Ne hagyd, hogy átverjenek!

– hangsúlyozta a politikus. 

A Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András. A munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy a Tisza-csomag már az átlagos jövedelműek személyi jövedelemadóját is megemelné. Tarr Zoltán egy belső tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről – idézte fel az előzményeket a Magyar Nemzet.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu