augusztus 26., kedd

Izsó névnap

26°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Barátság kőolajvezeték

1 órája

Szlovákia kemény üzenetet küldött Ukrajnának

Címkék#Ukrajna#Barátság kőolajvezeték#Szlovákia

Juraj Blanár külügyminiszter telefonon egyeztetett az ukrán vezetőkkel, és az EU-hoz is fordult a stratégiai infrastruktúra védelme érdekében.

MW
Szlovákia kemény üzenetet küldött Ukrajnának

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter

Forrás: AFP

Fotó: Wojtek Radwanski

Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt róla, az ukrán hadsereg a Barátság kőolajvezetéket támadta, ami Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát is fenyegeti, Brüsszel pedig nem állt ki az EU-s tagországok védelmében. A Szlovák Köztársaság külügyminisztere és Európa-ügyi minisztere Juraj Blanár bejelentette, hogy telefonon szólította fel az ukrán hatóságokat, hogy az ukrán fegyveres erők azonnal hagyjanak fel a Barátság kőolajvezeték célbavételével.

Blanár Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: 

ezek a támadások nemcsak Szlovákiának, hanem Ukrajnának is kárt okoznak. 

A szlovák külügyminiszter vasárnap Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel, hétfőn pedig Tarasz Kacska Ukrajna kereskedelmi képviselőjével egyeztetett. Blanár mindkettőjüket tájékoztatta az Európai Bizottsághoz intézett levélről, amely a stratégiai infrastruktúra védelmét célozza – mivel az elmúlt napokban leállt a kőolajszállítás Szlovákiába és Magyarországra. A szlovák politikus mellet a magyar kormány is szót emelt az eset ellen.

Blanár elmondta, hogy az ukrán miniszterek konstruktív hozzáállást ígértek, és megköszönték Szlovákia eddigi segítségét az ukrajnai konfliktus kezdete óta.

A teljes cikket itt olvashatja el.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu