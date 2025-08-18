augusztus 18., hétfő

Leállt a szállítás

1 órája

Szijjártó Péter: Ukrajna ismét megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

Szijjártó Péter a közösségi oldalán számolt be az ukrán támadásról, amely miatt leállt a Magyarországra vezető kőolajszállítás.

Szijjártó Péter külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt

A külgazdasági és külügyminiszter a posztjában hangsúlyozta:

Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, melynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan!

Szijjártó Péter a Facebookon számolt be az eseményekről: Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettes azt közölte vele, hogy az orosz szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás. 

A tárcavezető felhívta a figyelmet:

Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák. Tegyük tehát újra világossá: ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk maradni belőle, s amíg mi kormányzunk, ki is fogunk maradni belőle!

Szijjártó Péter végül emlékeztetett:

„A Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában.”

