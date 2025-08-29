Szijjártó Péter: az elmúlt egy esztendő Európa drámai vesszőfutásáról szólt (videó)

„Az elmúlt egy esztendő Európa drámai vesszőfutásáról szólt” – fogalmazott Szijjártó Péter az idei Tranziton tartott előadásában, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett.

Hollik István, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője beszédet mond a Tranzit Politikai Fesztivál megnyitóján Tihanyban 2025. augusztus 28-án

Fotó: Katona Tibor / Forrás: MTI

A külgazdasági és külügyminiszter szerint

sok változás történt a világban, ezekben a változásokban pedig közös, hogy Európa azoknak mindig a vesztese volt.

Jelezte, hogy korábban odafigyeltek arra, amit Európában mondanak, de ez most nincs így. De szót ejtett arról is, hogy Európa versenyképessége a földbe állt, kulcsfontosságú iparágakban váltak európai gazdasági szereplők éllovasból a középmezőny tagjává.

A tekintetek egyre inkább Kínára és az Egyesült Államokra szegeződnek

– tette hozzá.

A tárcavezető szerint Európa a háború kontinensévé vált, és a brüsszeli vezetők hibái okozták, hogy Európa drámai helyzetbe került. Szijjártó kiemelte, hogy a brüsszeli vezetők miatt jóérzésű európai embereknek szégyenérzete van.

Mára az EU megszűnt komolyan vehető világpolitikai tényező lenni

– szögezte le.