1 órája
Szijjártó Péter: magyar konzulok lesznek jelen az ETO FC és a Paksi FC meccsek helyszínein (videó)
Magyar konzulok lesznek jelen csütörtökön az ETO-FC-AIK Stockholm, illetve a Paksi FC-FC Polissya Zhytomyr futballmérkőzés helyszínén is, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak − közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala
A minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy csütörtökön két mérkőzésen is pályára lépnek hazai klubcsapatok az UEFA Konferencia Liga selejtezőiben, ezért a konzulok is készültségben lesznek.
Tudatta, hogy a stockholmi meccsen négy konzul lesz jelen, kettő a stadionban, kettő pedig a beléptetésnél.
Tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is már reggel hat órától: +46 76 282 5001.
Szijjártó Péter elmondta, hogy az ukrajnai háborús helyzet miatt a szlovákiai Eperjesben megrendezett Paksi FC-FC Polissya Zhytomyr mérkőzésen ugyancsak négy konzul segédkezik majd a helyszínen, ketten a stadionban, ketten pedig a határátkelőhelyen. Utóbbiak közül az egyik átvonul majd az arénába.
Hozzátette, hogy a szintén reggel hat órától hívható ügyeleti telefonszám ez esetben: +421 903 791 867.
Tehát Stockholmban és Eperjesen is mind a győri, mind a paksi szurkolók számíthatnak a magyar konzulok segítségére. Ha baj van, akkor nyugodtan forduljanak hozzájuk!
− fogalmazott.