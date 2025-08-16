Háború árnyékában 1 órája

Szijjártó Péter: nagyra értékeljük Donald Trump béketörekvéseit

Három és fél éve élünk a háború árnyékában, s pont ennyi ideje küzdünk annak minden következményével - legyen szó a folyamatos biztonsági kihívásokról, a háborús inflációról, az egekbe szökő energiaárakról vagy arról, hogy Brüsszel bele akar minket nyomni a háborúba − írta szombat esti Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: KKM

A tárcavezető hozzátette: három és fél éve érvelünk a tűzszünet és a béketárgyalások mellett, mert tudjuk, csak a tárgyalóasztalnál és nem a csatatéren van a megoldás. Donald Trump erőfeszítéseit a békéért nagyra becsüljük, miként nagyra becsüljük azt is, hogy minden ellentétes nyomás dacára létrejött tegnap az alaszkai csúcstalálkozó. Ezen nagyra becsülésünket ma telefonon át is adtam Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettesnek − közölte Szijjártó Péter. Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én

Fotó: Julia Demaree Nikhinson / Forrás: MTI/AP Mi, magyarok őszintén reméljük, hogy a tegnapi tárgyalás elvezet a békéhez, ugyanakkor reméljük, hogy ezúttal nem ismétlődik meg az, ami három és fél éve: akkor a nyugat-európaiak megfúrták az isztambuli békemegállapodást − fogalmazott a miniszter. Jó lenne, ha az Alaszkában elindult folyamatot ezúttal nem akasztanák meg! − zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!