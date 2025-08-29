45 perce
Szánthó Miklós: Magyar Péter csupán külpolitikai eszköz Brüsszel kezében
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója és Takács Szabolcs washingtoni magyar nagykövet járta körbe az amerikai–magyar viszonyokat a tihanyi Tranziton.
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, Bayer Zsolt publicista és Takács Szabolcs Magyarország washingtoni nagykövete (b-j) a MAGA és MEGA - Új időszámítás a magyar-amerikai kapcsolatokban című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025.augusztus 29-én
Forrás: MTI
Fotó: Katona Tibor
– Jövőre lesz 250 éves, és ez jó apropó lesz arra, hogy megnézzék, hogy néznek ki – fogalmazott Takács Szabolcs a tihanyi Tranzit fesztiválon a magyar–amerikai kapcsolatokról szóló kerekasztal-beszélgetésen - írta a Magyar Nemzet.
A washingtoni magyar nagykövet úgy látja, hogy a radikális liberálisoknak majdnem sikerült tönkretenniük azt, ami egybetartja az Egyesült Államokat, az egyéni szabadságjogokat, valamint a gazdasági prosperitást.
Gulyás Gergely: a mindennapi politikát legjobban a szuverenitáson keresztül lehet megérteni
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója elmondta, hogy a woke-őrület alapjaiban kérdőjelezte meg az amerikai kivételességtudatot.
Mint jelezte, a woke-ideológia megvan Európában is, azonban míg az Egyesült Államokban van erre a válasz Donald Trump amerikai elnök részéről, addig az összeurópai válasz még várat magára.
Szánthó Miklós úgy látja, a MAGA-mozgalom sikere mögött az a realista felismerés áll, hogy globalisták rossz irányba viszik a világot. Úgy véli, hogy a patriotizmust összhangba lehet hozni a közérdekkel.
Komoly kapcsolódás a trumpizmus és a magyar patriotizmus között, hogy a posztmodern, a baloldalt magába olvasztó liberalizmus rossz, olyan dolgokat propagálnak, ami élet- és családellenes
– tette hozzá.
Szánthó Miklós hazánk céljaként említette, hogy valamennyi nagyhatalommal jó kapcsolataink legyenek. Szerinte aki ennek ellentmond, az a magyar érdekkel ellentétes álláspontot képvisel.
A magyar érdek, hogy jó viszonyunk legyen az összes nagyhatalommal
– húzta alá.
Magyar Péter csupán egy külpolitikai eszköz Brüsszel kezében
– fogalmazott Szánthó Miklós.
Úgy véli, hogy a magyar ellenzéki oldalon volt egy garnitúracsere, azonban az nem változott, hogy a fontos témákról miként vélekedik a hazai baloldal. Annak kapcsán, hogy a Tisza Párt többkulcsos adót vezetne be, elmondta, hogy amikor a baloldal valamit felülvizsgál, az azt jelenti, hogy eltörlik, ami jó az emberek számára.
