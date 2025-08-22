augusztus 22., péntek

Látszat

1 órája

Sorra szivárognak be Magyar Péter pártjába a korábbi baloldal kulcsemberei

Címkék#Tisza Párt#baloldal#Magyar Péter

A leszerepelt óbaloldali politikusok csendes felkarolásával enyhíthet a kárderhiányon a Tisza párt.

MW
Sorra szivárognak be Magyar Péter pártjába a korábbi baloldal kulcsemberei

A Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

A Tisza elnöke továbbra is próbálja fenntartani a látszatát annak, hogy egyetlen levitézlett baloldali politikussal sem működik együtt, a valóság azonban teljesen más képet mutat. A Tisza Párt alig egy éve lépett színre. A párt vezetője rendre hangsúlyozza: célja a régi baloldal meghaladása, és egy teljesen új politikai közösség építése. A gyakorlatban azonban egyre több óbaloldali politikus, kampányember és szervező tűnik fel a Tisza környezetében – a pártközponttól a helyi Tisza Szigetekig. 

Baloldali szakértők a háttérben

A Tisza Párt programalkotásában több ismert baloldali közgazdász és tanácsadó is megjelent. Raskó György agrárközgazdász például korábban a Momentum és Márki-Zay Péter környékén is feltűnt, most pedig a Tiszát segíti. Hírhedtté vált kijelentése, miszerint a fideszes szavazók „szellemi nívója” hagy kívánnivalót maga után. A gazdasági kérdésekben pedig a Pénzügykutató Zrt. és annak vezető közgazdásza, Petschnig Mária Zita kapott meghatározó szerepet – ő korábban Gyurcsány és Bajnai gazdaságpolitikáját méltatta.

Szigetek, baloldali alapítókkal

A Tisza Párt helyi bázisait, a Szigeteket is több baloldali politikus próbálta felhasználni újrapozicionálására. Szabó Lóránd, Dombóvár korábbi DK-s polgármestere rövid időre létrehozott egy Tisza Szigetet, amelyet a központ hamarosan feloszlatott. Tokajban Szegedi Tibor, egykori MSZP-s önkormányzati képviselő vált aktív szervezővé, míg Békés megyében Dudaszeg Krisztián független alpolgármester bukkant fel a hálózatban.

Régi szocialista arcok támogatása

A párt mellé állt Botka László, az MSZP korábbi miniszterelnök-jelöltje is, aki nyíltan buzdította a választókat a Tisza párt támogatása mellett. Az óbaloldal egyik legismertebb vezetője, egykori miniszterelnök-jelöltje is nyíltan támogatta Magyar Péter pártját.

 A Tisza Párt kongresszusán olyan nevek is feltűntek, akik szinte minden ellenzéki formációban megfordultak. Közülük a legismertebb Harkai Péter, aki az SZDSZ-től kezdve a Jobbikon és az MSZP–DK–Jobbik közös listán át számos párt színeiben próbálkozott, többnyire sikertelenül. 2022-ben rasszista megjegyzése miatt került a hírekbe, mégis ott volt a Tisza kongresszusán.

Szintén nagy túlélőnek tekinthető Berta Krisztián, aki novemberben még a nagykanizsai Jobbik újraalapítói között fotózkodott helyi pártelnökként, nemrég azonban már a Tisza Párt kongresszusán vett részt.

Átpártolnak a régi káderek

A Tisza Párt környékén hemzsegnek a régi, sokszorosan bukott baloldali pártszövetség emberei. 

Egyes Tisza-szigetek Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc egykori tanácsadójának, Petschnig Mária Zitának és az egykori SZDSZ politikusának, Magyar Bálintnak az előadásait hallgatják rendszeresen. 

Ugyanakkor Zalában is van másik példa az MSZP-s átöltözésre: Keszthelyen a tavaly még szocialistaként bemutatkozó képviselőjelölt, Horváth Balázs ősszel már Tisza-színekben szervezte Magyar Péter fellépését. 

Egyre több volt szocialista politikus is Magyar Péter mellé áll. A leghatározottabban Lendvai Ildikó és Juhász Ferenc foglalt állást: az MSZP-t elnökként és frakcióvezetőként is segítő 

Lendvai Havas Henrik podcastjében jelentette ki június végén, hogy jobb híján Magyar Péterre fog szavazni 2026-ban, a Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc honvédelmi minisztereként szolgáló Juhász pedig a HVG-nek fogalmazott úgy, hogy befogott orral ugyan, de a Tisza-elnökre fog voksolni.

A teljes cikket itt olvashatja el.

