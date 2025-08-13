augusztus 13., szerda

Emberölés bűntettének gyanúja

2 órája

Nyomozást indított a rendőrség Sebestyén József halálának ügyében

A Magyar Nemzet értesülései szerint nyomozást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Sebestyén József halálával összefüggésben. A lap forrásai szerint nagyon kevés az esélye annak, hogy felelősségre tudják vonni a beregszászi férfi bántalmazóit, ugyanis a magyar hatóságoknak ugyanis kevés eszköz áll a rendelkezésükre.

MW
Nyomozást indított a rendőrség Sebestyén József halálának ügyében

A beregszászi Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg

Forrás: Magyar Nemzet

A lap arról számolt be, hogy a birtokába került hatósági dokumentumból kiderült, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda emberölés bűntettének gyanújával indított nyomozást Sebestyén József halálával összefüggésben. 

A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy a beregszászi magyar férfit, 

Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. 

A cikk felidézi, hogy egy videó is nyilvánosságra került, amelyen az látható, hogy 

az ukrán emberrablók kínozzák és trágár szavakkal illetik a kárpátaljai magyar férfit.  

A videón a brutális toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható. A férfi a halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről. 

Az eredeti cikket ITT olvashatja el. 

Nagyon kevés az esélye annak, hogy felelősségre tudják vonni Sebestyén József bántalmazóit

A magyar hatóságoknak  kevés eszköz áll a rendelkezésükre – erről számoltak be a Magyar Nemzetnek az ügyvéd forrásai a Nemzeti Nyomozó Irodánál megindult eljárással összefüggésben.

A lap információi szerint ha külföldön történik magyar állampolgárral szemben bűncselekmény, akkor a tényállás tisztázása és a rendelkezésre álló bizonyítékok beszerzése nemzetközi bűnügyi jogsegély útján történik.

 A magyar nyomozók ebben az esetben természetesen nem személyesen utaznak ki az adott külföldi országba, hiszen a magyar hatóságoknak eljárási lehetősége Magyarország területén van. A kapcsolatfelvétel elektronikus úton történik, amely egy hosszabb folyamat. 

A kérelmet a rendőrségnek meg kell fogalmazni, benne a kért intézkedésekkel (például bizonyítékok átadása, tanúkihallgatások lefolytatása), azt hivatalosan le kell fordítani ukrán nyelvre, majd továbbítani kell az Igazságügyi Minisztériumnak. Utóbbi szerv fogja megküldeni a jogsegélyt az ukrán hatóságoknak.

Mivel Ukrajna nem uniós tagállam, ez a jogsegélykérelmet bizonyosan lassítja majd, így a kért intézkedésre adott válasz akár éveket is igénybe vehet 

– állították az ügyvédi források, hozzátéve, hogy nem egy, főként gazdasági bűnügyet is fel lehetne sorolni, ahol több mint három évet kellett várni egy nem uniós ország válaszára.

A folyamatot a két ország közti feszült viszony sem segíti – erről ide kattintva olvashatja el a részleteket. 

