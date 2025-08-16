1 órája
Putyin a Kremlben értékelte alaszkai tárgyalásait Donald Trumppal (videó)
Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlben értékelte az alaszkai, Donald Trumppal folytatott megbeszéléseit. Elmondása szerint a látogatás időszerűnek és rendkívül hasznosnak bizonyult, a tárgyalások pedig őszinte légkörben tartalmasan zajlottak.
Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozatot tesz a moszkvai Kremlben tartott találkozóján 2025. augusztus 16-án, egy nappal az orosz-ukrán konfliktusról szóló amerikai-orosz csúcstalálkozó után
Forrás: AFP
Az alaszkai tárgyalások közelebb visznek minket a szükséges döntésekhez – szögezte le Vlagyimir Putyin. A Magyar Nemzet adta hírül, hogy az orosz elnök alaszkai útja után a Kremlben tartott sajtótájékoztatón számolt be a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásainak eredményeiről.
Régóta nem folytattunk ilyen jellegű közvetlen tárgyalásokat ezen a szinten. Ismétlem, lehetőségünk volt arra, hogy ismét nyugodtan és alaposan felvázoljuk álláspontunkat
– jelentette ki Putyin.
Az elnökök az ukrán konfliktus méltányos alapon történő rendezését tárgyalták meg – írja tudósításában a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. Beszámolójuk szerint Putyin kiemelte, hogy az ukrajnai válság kiváltó okainak megszüntetése kell hogy legyen a rendezés alapja.
Természetesen tiszteletben tartjuk az amerikai kormányzat álláspontját, amely szükségesnek látja az ellenségeskedés mielőbbi befejezését, és mi is szeretnénk ezt, és szeretnénk minden kérdés békés úton történő megoldására törekedni
– jelentette ki Putyin, és elmondta, a tárgyalások során az együttműködés szinte minden területét megvitatták.