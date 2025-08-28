Tiltott politikai hirdetések: nagy bajba kerülhet Magyar Péter pártja

A Meta úgy döntött, hogy októbertől megszünteti a politikai hirdetéseket a Facebookon és az Instagramon az Európai Unióban, ami jelentős átalakulást hozhat a digitális térben, mivel ezek a platformok kiemelt terepei a politikai üzenetek eljuttatásának – mondta a lapnak ifjabb Lomnici Zoltán.

A Századvég tudományos igazgatója hangsúlyozta:

a tilalom különösen érzékenyen érintheti azokat a szereplőket, akik a közösségi médiás jelenlétükre építették kampánystratégiájukat, így a Tisza Pártot és Magyar Pétert.

A magyar jog szigorú keretek között szabályozza a politikai reklámokat, amelyeket kizárólag nyilvántartásba vett sajtótermékek közölhetnek, ellenőrizhető díjszabás alapján, ezért a Meta döntésének hatása differenciált lesz. A főként online térre támaszkodó jelölő szervezetek mozgástere szűkül, míg azok a pártok és jelöltek, amelyek eddig is hagyományos kampányeszközökre építettek, várhatóan kevésbé érzik meg a változást. Így a hazai kampány inkább a klasszikus, intézményesített kommunikációs csatornákra fog támaszkodni, ami előny a Fidesz, a Mi Hazánk és a DK, illetve akár súlyos hátrány is lehet a Tisza Párt számára – világított rá a tudományos igazgató.

Külföldről fizetett álcivilek kampányolnak a baloldalnak

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató köteles 470 percnyi politikai reklámidőt biztosítani az országos listát állító pártoknak, ami különösen fontossá válik a közösségi médiás hirdetések kiesésével, de nem szabad megfeledkezni az offline kampányról sem, ideértve a plakátok kihelyezését, a választópolgárok közvetlen megkeresését és a választási gyűlések szervezését. Ezenkívül az online térben nagyobb szerepet kaphat a TikTok, amely a közérthető vizualitásra helyezi a hangsúlyt, valamint nőhet az influenszerek szerepe is.

A baloldal már régóta külföldről finanszírozott, magukat civilnek nevező szervezeteknek szervezi ki kampánya bizonyos elemeit.

Ifjabb Lomnici Zoltán kiemelte: Dávid Dóra, a Tisza brüsszeli képviselője a Meta jogi tanácsadója volt, és bár ez formálisan lezárult, politikai vitákban mégis szempontként felmerülhet, hogy az így szerzett tapasztalat, illetve a kapcsolatrendszer milyen mértékben befolyásolja a Meta-ügyekhez és különösen egyes közösségi médiumokhoz, azok belső működéséhez való viszonyát.