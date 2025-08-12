augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harcosok Klubja

1 órája

Orbán Viktor: pusztító és rengeteg emberéletet követelő tévedés volt ez Zelenszkij részéről

Címkék#békemisszió#harcosok klubja#otthon start#Orbán Viktor#tévedés#Zelenszkij

„Egy éve felajánlottam a segítségemet Zelenszkij elnöknek. Színpadiasan elutasított. Azt hitte, az idő az ő oldalán van. Pusztító és rengeteg ember életét követelő tévedés volt. A csatatéren nincs megoldás” – írta a Harcosok Klubjában közzétett mai bejegyzésében Orbán Viktor. A kormányfő a többi között szólt Trump és Putyin találkozójának fontosságáról és az Otthon start programról is.

MW

A miniszterelnök a Magyar Nemzet értesülése szerint a bejegyzésében leszögezte: a békéhez tárgyalás kell, ahhoz pedig Donald Trump amerikai elnök segítsége szükséges. Rámutatott: Trump és Putyin tárgyalása elhozhatja a békét, a világgazdaság újraéledését, a szankciók eltörlését. Mint írta, ez a magyar érdek. Ha Trump lett volna az elnök, ez a háború el sem kezdődött volna.

Orbán Viktor a Harcosok Klubja első találkozóján
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Amikor a békemisszió során találkoztam Putyinnal, Brüsszel és a háborúpárti vezetők kígyót-békát kiabáltak. Most, hogy Trump találkozik vele, pislognak, mint hal a szatyorban. Egy feladatuk maradt. Támogatni Trumpot

– emelte ki.

Bejegyzésében kitért az Otthon start programra is. Úgy véli, minél többet hazudoznak róla a túloldalon, annál nagyobb a siker. „Mi nem az albérlők országát építjük, hanem a lakástulajdonosokét” – szögezte le.

Hogy a fentieken kívül még milyen témákról írt Orbán Viktor a Harcosok Klubja közösségi felületén, megtudhatja a Magyar Nemzet cikkéből.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu