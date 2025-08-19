Orbán Viktor: a harmadik világháború veszélyét a Trump–Putyin-találkozó csökkentette

Magyarország üdvözli a Trump–Putyin-tárgyaláson megtett lépéseket és támogatja a további tárgyalási folyamatot, különös tekintettel egy második Trump–Putyin-találkozóra. Napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést, hogy az Unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa–Oroszország csúcstalálkozót