„Ütésre keményedünk”

2 órája

Szuperhőshöz hasonlították a kormányfőt (videó)

Címkék#Dopeman#rapper#párhuzam#hasonlat#szuperhős#Orbán Viktor#Fidesz

Orbán Viktor és Dopeman meglepően közvetlen beszélgetésében szó esett Hulkról, a narancsszínről és a politikai pofonokról is.

MW
Orbán Viktor és Dopeman

Orbán Viktor miniszterelnök és Dopeman

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

Meglepő pillanatokat hozott Orbán Viktor és Dopeman találkozása, amikor a rapper sajátos hasonlattal írta le a kormányfő politikai viselkedését:

– Miniszterelnök úrnak is Hulk-természete van, mint nekem – mondta Dopeman. – Ismeri a Marvelből Hulkot? Az a lényeg, minél inkább bántják, annál jobban berág, zöld lesz és izmosabb. A végén megveri az összes szuperhőst – tette hozzá a rapper.

Orbán Viktor nevetve reagált a párhuzamra:

– Van a Fideszben is egy ilyen szöveg, ugye, hogy ütésre keményedünk. Ennyi, ezért mondom.

 

