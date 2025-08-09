Orbán Viktor: bevándorlásügyben Magyarország nem köt kompromisszumot (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy Nyugat-Európa a népesedési problémákra migrációval válaszolt, mert azt gondolták, hogy

darab, darab, és ha nincs saját gyerek, akkor majd pótoljuk a migránssal.