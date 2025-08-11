augusztus 11., hétfő

Vélemény

1 órája

Orbán Viktor üzenete a Trump–Putyin csúcstalálkozó előtt (videó)

Címkék#csúcs#Orbán Viktor#Trump#Putyin

Pénteken Trump–Putyin-csúcs Alaszkában – írta a kormányfő a közösségi oldalán megosztott új videójához.

MW
Orbán Viktor üzenete a Trump–Putyin csúcstalálkozó előtt (videó)

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A videóban Orbán Viktor korábbi felszólalásait eleveníti fel, bejegyzéséhez pedig azt írta:

Régóta mondjuk, hogy ha Európa nem kezd tárgyalásokba, akkor az oroszok és az amerikaiak a fejünk felett fognak megállapodni.


 

