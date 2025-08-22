augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

18°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Otthon start program

2 órája

Orbán Viktor helyretette a HVG vezérigazgatóját

Címkék#vételár#Otthon start#Orbán Viktor

Miért ne lehetne a magyar fiataloknak saját lakása?

MW
Orbán Viktor helyretette a HVG vezérigazgatóját

Hiába támadják, rendkívül kedvező lehetőségeket kínál az Otthon start program

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

Ez egy tévedés. Az Otthon Start programba beépítettük az áremelkedés elleni fékeket (vételár és négyzetméterár maximalizálva). Miért ne lehetne a magyar fiataloknak saját lakása?

– írta Orbán Viktor pénteken a Facebook-oldalán, számolt be róla a Magyar Nemzet.

A lap cikke szerint a kormányfő a HVG vezérigazgatójának állítására utalt, aki szerint rossz a fiataloknak az Otthon start program. A miniszterelnök egy képet is közzétett:

 

Az Otthon start program fix 3 százalékos kamat mellett ad rendkívül kedvező hitelt mindazoknak, akik az első lakásukat kívánják megszerezni.

A kezdeményezés szeptember elsején indul, de már hetek óta ostromolják a bankokat az érdeklődök.

Azaz: a program még el sem indult, de már népszerű.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu