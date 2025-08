Orbán Viktor az MCC Feszten: a fiatalok mindig is lázadtak (élő)

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

– Még a fiatalkori hadi dicsőség, és hadicselek okán kaptam ezt a megtisztelő címet, amikor a Mária Valéria hidat visszaépítettük még az első kormányom idején – mondta el Orbán Viktor az MCC Feszten arról, hogy ő maga Esztergom díszpolgári is, írja tudósításában a Magyar Nemzet. A miniszterelnök arról beszélt, hogy már illett volna korábban is részt vennie a fesztiválon. Kereki Gergő, a Mandiner online főszerkesztője nem sokat teketóriázott, ezek után egyből rákérdezett, hogy miért zúg sok fesztiválon a „Mocskos Fidesz!” kiáltozás

Orbán Viktor először azt mondta, hogy Donald Trump elnököt is támadták a celebek az amerikai választási kampányban, ennek lehet ez egy magyarországi változata. A fiatalok szerinte automatikusan lázadnak, de vannak nemzeti fiatalok is, akik a globális erőközpont ellen lázadnak. Szerinte a szülőknek az a dolguk, hogy ezt megértsék, akármi ellen lázad épp a gyerekük.

– Ezek a fiatalok a mi gyerekeink, mi neveltük őket, ezt nem szabad elfelejteni – mondta a miniszterelnök, aki szülői bölcsességet és higgadtságot javasol mindenkinek ebben a kérdésben.

A kérdező arról is faggatta a miniszterelnököt, hogy van-e olyan kiállás valamely zenésztől, amelyik mélyre ment nála. Orbán Viktor rámutatott:

az ember nem azért hallgat zenészeket, mert politikailag egyetért velük.

– Amikor esténként hazamentem és rossz kedvem volt, akkor elővettem Azahriah egyik számát, és az jókedvet okozott nekem, annak ellenére, hogy nincs értelme a szövegnek. De amióta véglénynek nevezte a Fidesz szavazóit az előadó, azóta elment tőle a kedvem – mondta.

Kitért arra is, hogy mégis mit tudnak a kormánypártok azoknak a fiataloknak nyújtani, akik már monotonnak érzik a Fidesz–KDNP 15 éves hatalmát. Szerinte sok intézkedést meg lehetne említeni, de nem segítene sokat. Rámutatott: az igazi válasz szerinte az élethelyzetből adódik, hogy mikor egy fiatal belép a felnőttkorba, akkor hirtelen rengeteg kérdés merül fel benne az élettel kapcsolatban, többek között hogyan is tud elindulni. Ezek okozzák azt, hogy a legtöbben ekkor elégedetlenek az életükkel, emiatt is okolhatják a kormányt.