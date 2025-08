Orbán Viktor: sokat fogunk dolgozni és nagyon fogunk nyerni (élő)

Felidézte: 2010-ben a csőd széléről vették át a kormányzást, ahhoz képest a kormány körülbelül a 70 százalékát elvégezte az elmaradt munkának. Kijelentette: még szükség van 4-6 évre és utána már a közszolgáltatások terén sem lesz szégyellni valója Magyarországnak még a nyugati országokhoz mérten sem.

Mikor lesz béke?

Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy mikor lesz végre béke, elmondta: tisztázni kell először is a háború okát és azt, hogy ki háborúzik kivel. A háború okáról szólva kifejtette, hogy az erőegyensúly adja meg a békét, ha ez megbomlik, abból lesz a háború. A nyugatiak és az ukránok úgy döntöttek, hogy Ukrajna ütköző zóna státuszából az ukránok a nyugati irányba mozdulnak, és a NATO-ba akarnak lépni.

– Ezzel megbillent az erőegyensúly. Nekünk szerencsénk volt, mert be tudtunk lépni a NATO-ba 1999-ben, amikor az oroszok gyengék voltak ahhoz, hogy erre válaszolni tudjanak. Azóta viszont megerősödtek, ezért ha valaki közeledik most a NATO-hoz, arra válaszolnak, ez történt Ukrajnával is. Nemzetközi jog szempontjából az ukránoknak van igazuk, helyes velük együttérezni akkor is, ha ők nem viselkednek velünk rendesen – jelentette ki.

Orbán Viktor az orosz–ukrán háború kapcsán rámutatott arra is: minden háborúban a hadviselés eszköze, hogy a szándékokról össze-vissza beszélnek. A kormányfő közölte, a világpolitikában a fő rendezőelv az erőegyensúly kérdése.

Ha egyensúly van, akkor nincs háború, ha az egyensúly megbomlik, akkor háború van.

Ezzel a Nyugat és Kelet közti erőegyensúly megbomlott, és csak az volt a kérdés, hogy az oroszok ezt elfogadják, vagy sem. – Ha megbontod az erőegyensúlyt, akkor a másik fél válaszolni fog – magyarázta. – Az oroszok közölték, hogy nekik ahhoz van joguk, hogy a határaikhoz közel ne kerüljenek NATO fegyverek – tette hozzá. Ezek a realitások, ha megszeged, akkor annak következményei vannak. Béke akkor lesz, ha az ukránok és a Nyugat elfogadja, hogy nem kerülhet a NATO határa Oroszország mellé.