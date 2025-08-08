augusztus 8., péntek

Harcosok Klubja

1 órája

Orbán Viktor: aki nincs az asztalnál, az az étlapon van

Címkék#hálózat#Orbán Viktor#kormányfő#média

Újabb bejegyzést tett közzé a kormányfő a Harcosok Klubjában. Orbán Viktor ezúttal is számos fontos témát érintett üzenetében. A miniszterelnök még azt is megmutatta, szerinte mi a nyár videója.

MW
Orbán Viktor: aki nincs az asztalnál, az az étlapon van

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

„Óriási az érdeklődés a fix 3 százalékos Otthon start program iránt. Szeptemberben indul. Panyi Miklós ott ül a programirodában, segít, és cáfolja az álhíreket. Hajrá, Miklós!” – írta a Harcosok Klubjában tett bejegyzésében Orbán Viktor, számolt be róla a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök pénteki bejegyzésében rátért az orosz–ukrán háború kérdésére is. „A háborúpárti európai vezetők nem hallgattak ránk. Három éve javasoljuk folyamatosan a tárgyalásokat az oroszokkal. Trump előbb találkozik Putyinnal, mint ők” – írta, majd rámutatott: Európa kimarad a saját sorsáról szóló döntésekből, európai–orosz csúcstalálkozó kell.

Ha lehet, még Trump előtt, ha nem, akkor utána. Aki nincs az asztalnál, az az étlapon van

– mutatott rá.

Orbán Viktor ezután elárulta a véleményét az Egyesült Államokban zajló botrányról is: egy különleges ügyész jelentéséből kiderült, hogy a demokraták, a Soros-hálózat és a fizetett média alaptalan, hazug orosz kapcsolatokkal akarta lejáratni Donald Trumpot.

„Ezt a műfajt ismerjük. Sorosék, a dollármédia és Brüsszel nálunk folyamatosan ezt csinálja. Hazugságokkal támadják a kormányt, mert egy Brüsszel-párti és ukránbarát bábkormányt akarnak a nyakunkra ültetni. Soha napján!”

– jelentette ki.

A kormányfő megmutatta a csoporttagoknak azt is, mi lett szerinte a nyár videója, amelyet ide kattintva tekinthet meg.

 

