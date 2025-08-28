1 órája
Orbán Viktor: amíg a kiskakas tervezgeti az adóemelést, mi folytatjuk a visszaszámlálást
A miniszterelnök a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban üzent. Orbán Viktor a Barátság kőolajvezetékről, a Tisza-csomagról és a négy nap múlva induló Otthon start programról is tájékoztatott.
Orbán Viktor miniszterelnök
„Újraindult a Barátság kőolajvezeték. A tartalékokra nem volt szükség, Magyarország energiaellátását sikerült helyreállítani. A kőolajvezeték elleni támadást végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát kitiltottuk Magyarország és az unió területéről. Eddig és ne tovább! Nem fogjuk tétlenül nézni” – idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor miniszterelnöknek a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban adott tájékoztatását.
A kormányfő a Tisza-adó kiszivárgott tervezetéről is szólt, szerinte ez mindenkit mellbe vágott.
Bóka János rámutatott: a Tisza-adó pontosan olyan, mint amit a brüsszeliek próbálnak vagy 10 éve ránk erőltetni. Micsoda véletlen! Ez lenne, ha Magyarországot egy brüsszeli bábkormány irányíthatná. Nem fogja
– tette hozzá.
Arról is beszélt, hogy aki kíváncsi, hogy mennyi pénzt venne ki a zsebéből a kiskakas (azaz Magyar Péter), látogasson el a www.tiszaado.hu oldalra.
Amíg a kiskakas tervezgeti az adóemelést, mi folytatjuk a visszaszámlálást: még 3 nap és indul az Otthon start program
– hívta fel a figyelmet a kormányfő.
Startolj rá
– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, aki végül az Egyesült Államokról beszélt. Mint írta: Amerikában érik a Trump–Soros-összecsapás. Trump elnök nem tűri tovább a tőzsdespekuláns politikai akcióit.