Orbán Viktor: Franciaország és Németország kezében a kontinens jövője

„Délelőtt Digitális Polgári Körök. Megbeszélés az Egyes Számú DPK tagjaival. Szeptember 20-án a Papp László Sportarénában találkozunk. Ilyen még nem volt. Mi már készülünk!” – számolt be a napi teendőkről Orbán Viktor hétfőn a Harcosok Klubja csoportban, írja a Magyar Nemzet.

A miniszterelnöke kifejtette: délután Fidesz-elnökségi ülés lesz, ahol asztalra kerül az őszi politikai évad tervrajza. Szeptember 7-én kezdenek Kötcsével.

Az Otthon start program átütő sikertörténet. Történelmi lehetőség a fiatalok számára. Megértették, és rástartoltak. Most látszik, hogy a Tisza és a DK egy tőről fakadó baloldali erők. Tulajdon helyett bérlemény. Ez a modern baloldal szimbóluma. Mi kitartunk a polgári Magyarország mellett. Légy te is tulajdonos!

– mutatott rá Orbán Viktor.