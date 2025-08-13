2 órája
Orbán Viktor: Európa, ideje felébredni! (videó)
Az európai vezetők azt gondolják, ha elhúzzák a háborút, ha Ukrajna kitart, akkor végül Putyin elnök megbukik – mondja a miniszterelnök abban a rövid videóban, amelyet az egyik közösségimédia-felületén tett közzé szerdán délelőtt. Orbán Viktor hozzáteszi: e vélekedésüket nem tudják érvekkel alátámasztani, ezért inkább vágyvezérelt gondolkodásról van szó az esetükben.
Orbán Viktor miniszterelnök és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Patrióta stúdiójában
A kormányfő szerint ezért van az, hogy a Vlagyimir Putyinnal folytatandó tárgyalás helyett nemzetközi bűnözőnek nyilvánítják az orosz elnököt, és „úgy kezelik, mint egy patás ördögöt”. Rámutat: ezáltal elzárják az utat a tárgyalás lehetősége elől, belemanőverezve Európát abba a helyzetbe, amelyben van, azaz hogy nincs tárgyalóképes állapotban az oroszokkal, viszont az amerikaiak és az oroszok egymással abban vannak.
A videóban szintén szereplő Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a miniszterelnök gondolatait megerősítve hozzátette:
- Oroszország atomhatalom, Ukrajna nem.
- Nem szabadna provokálni az oroszokat.
- Amit a magyar kisebbséggel csinál Ukrajna, az aljasság.
Orbán Viktor a Patrióta által készített tegnapi interjúból a YouTube-csatornáján közölt részletet, amelyet itt tud megtekinteni:
