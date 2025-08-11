augusztus 11., hétfő

Balliberális támadások

42 perce

Orbán Viktor: valótlanságokat terjeszt az ellenzék az Otthon start programról

Címkék#Otthon start#albérletország#Orbán Viktor#tulajdonos

„Hetet-havat összehordanak az Otthon start programról” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán, hangsúlyozva: míg az ellenzék albérletországot akar, a kormány célja, hogy minél többen saját otthonhoz jussanak.

MW
Orbán Viktor: valótlanságokat terjeszt az ellenzék az Otthon start programról

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

Hetet-havat összehordanak az Otthon start programról – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

A kormányfő szerint az igazság egyszerű:

ők azt akarják, hogy Magyarország az albérlők országa legyen, mi azt, hogy a tulajdonosoké.

A miniszterelnök bejegyzésében azokra a balliberális támadásokra utalt, amelyek szerint a kormánynak nem a fix 3 százalékos otthonteremtési hitellel kellene segíteni a fiatalok lakáshoz jutását, hanem bérlakások építésével.

