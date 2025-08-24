58 perce
Orbán Viktor: visszaszámlálás indul, még 8 nap!
A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy a miniszterelnök újabb hírlevelet küldött a digitális polgári körök tagjainak Orbán Viktor a levélben a miniszterelnök a belpolitikai és a külpolitikai folyamatokról, illetve Orseolo Péterről is írt
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Az alaszkai csúcs után elült a nagy diplomáciai zaj, de a felszín alatt dolgoznak a tárgyalódelegációk. Még mindig van esély, hogy Trump elnök megcsinálja” – írta Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak küldött hírlevélben.
A kormányfő az ukrajnai háború kapcsán történő orosz–amerikai egyeztetésekkel, és az Európai Unió álláspontjával kapcsolatban kiemelte,
ez a hét az európai behódolás hete volt. Ahogy ott ültek az elnökkel szemben… Mint beosztottak a vezérigazgatónál, raporton. Ezzel az európai stratégiai autonómiáról szőtt álmoknak vége is. Amíg mi, Patrióták nem vesszük át a marsallbotot Brüsszelben, Európa csak a másodosztályban játszhat.
A miniszterelnök szerint probléma, hogy az ukrajnai háború blokkolja a magyar gazdaság növekedését, az ukránok pedig ellenségesen viselkednek hazánkkal szemben.
Az ukránok megint szétlőtték a Barátság olajvezetéket. Brüsszel nem segít nekünk, sőt az ő pártjukat fogja. Az oroszok azt vállalták, hogy néhány napon belül lesz műszaki megoldás. Olaszországban közben elfogtak egy ukránt, aki a gyanú szerint részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában. A bűnösöket mindig utolérik
– emelte ki Orbán Viktor.
A miniszterelnök ezek után áttért a belpolitikára, és méltatta az augusztus 20-i állami ünnepet, és az ünnepi tűzijáték köré szőtt történetben megemlített, második magyar királyról, az áruló I. (Orseolo) Péterről, és arról, hogy baloldali sajtó a történelmi figurát Magyar Péterrel állította párhuzamba,kijelentette,
akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon nem lehet segíteni…
A kormányfő ezt követően az Otthon start programról is írt,
„3 százalék. Hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk. Minden fiatalnak lehessen saját otthona. Visszaszámlálás indul: még 8 nap!”
A miniszterelnök ezt követően a fővárosról, és az annak vezetésében tapasztalható káoszról is ejtett pár szót – az üzenetet ide kattintva tudja elolvasni.