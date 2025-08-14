A kormányfő szerint ha nincsenek gyerekek, nincs jövő, nincs nemzet

A kormányfő szerint a magyar családpolitikai döntések hamarosan a demográfiai adatokban is megmutatkoznak majd. Arra a kérdésre, hogy hogyan fog kinézni Magyarország 15 vagy 20 év múlva, Orbán Viktor azt mondta:

Nagyszerű lesz és gazdag. Ez az én programom. Tegyük újra naggyá Magyarországot.

További részletekért kattintson.