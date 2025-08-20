Gyönyörűbb mint a nagyvilág
Orbán Viktor: Boldog születésnapot, Magyarország!
„Boldog születésnapot, Magyarország!” – írta a Harcosok Klubjában a miniszterelnök Szent István napján. Orbán Viktor leszögezte: „Harcolunk az igazságért!” Egyúttal arra kérte a Harcosok Klubja tagjait: „Harcolj a hazugság ellen!”
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
A miniszterelnök Kalmár Pál „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország” dalával köszöntette a születésnapozó országot, ezt itt hallgathatja meg:
A nemzeti ünneppel kapcsolatos legfontosabb információkhoz, a fővárosi programhoz a Magyar Nemzet e cikkében férhet hozzá.
