augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

32°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alaszkai csúcstalálkozó

2 órája

Orbán Viktor: a világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt

Címkék#alaszkai#Vlagyimir Putyin#Donald Trump#Orbán Viktor#csúcstalálkozó

A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében reagált az alaszkai csúcstalálkozóra. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „soha rosszabb hétvégét”.

MW
Orbán Viktor: a világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak. Ennek most vége. A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt

– írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozójára reagálva. 

Soha rosszabb hétvégét!

 – fogalmazott a kormányfő. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu