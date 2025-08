Miniszterelnök: nem megszorítunk, hanem lehetőségeket teremtünk

Magyarország nem megszorít a zavaros gazdasági háborús világhelyzetben, hanem lehetőségeket nyit a fiatalok és a családok előtt is, „ez egy valóságos családbarát adóforradalom” – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a magángazdaságban már év eleje óta létezik az a lehetőség, hogy a munkaadók a saját dolgozóiknak kedvező adózási feltételek mellett havi 150 ezer forint értékben adhatnak otthonteremtési, lakhatási támogatást.

Most a közszolgálatban dolgozók számára is programot indít a kormány: évente kaphatnak nettó egymillió forintot lakáshitel-törlesztésre vagy otthonvásárlás esetén önerőre

– tette hozzá.

Felidézte: a másik terület, ahol februárban áttörést hirdetett a kormány, a családtámogatások területe.

Ez egy valóságos családbarát adóforradalom, mert a csedet és a gyedet adómentessé teszik. Ez két év alatt elérheti akár az egymillió forintos pluszjövedelmet is, és most a gyerekek után járó adókedvezményt is megduplázzák két lépésben – emelte ki.

Hozzátette: ugyanez megtörténik a családosokkal január 1-jén, amikor az egy–három gyermekeseknek még 50 százalékkal megnövelik az adókedvezményét, októberben pedig a háromgyerekes édesanyák életük végéig szja-mentesek lesznek, és ez majd megtörténik a kétgyermekesekkel is január 1-jétől.

„Tehát egy hat hónap alatt lezajló adóforradalomnak az első napjait éljük most” – összegzett.