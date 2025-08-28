Menczer Tamás: az ukránok zsarolni és megtörni akarják Orbán Viktort és Magyarországot (videó)

Szerhij Szidorenko, „Zelenszkij házi újságírója (.) bevallotta, hogy újabb ukrán támadásra kell számítani a Barátság kőolajvezeték ellen"– jelentette ki a videóban Menczer Tamás.

A felvételhez csatolt bejátszásban az látszik, hogy Szerhij Szidorenko kijelenti:

mindez azért történik, hogy Orbán visszavonja vétóját Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak folytatása elől.

Menczer Tamás szerint „bele akarnak provokálni, bele akarnak nyomni bennünket a háborúba”, viszont „ehhez a háborúhoz nekünk semmi közünk nincs, ki akarunk maradni belőle”.

A kommunikációs igazgató úgy vélekedett, hogy Ukrajna

támadást intézett az energiabiztonságunk, a szuverenitásunk ellen.

Felszólította Ukrajnát, hogy ezt „azonnal fejezze be”.