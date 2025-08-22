Menczer Tamás kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

Menczer Tamás a Facebook-oldalán üzent Magyar Péternek – írja a Magyar Nemzet. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatójának véleménye, hogy a Tisza Párt elnöke munka helyett egész nyáron szórakozott.

Olaszország és Balaton, elektromos szörf és víz feletti repkedés, sétarepülés, kenutúra, kvadozás, strandröpi, robogózás. Tánc, móka, kacagás

– foglalta össze Magyar Péter idei nyarát Menczer Tamás.

A kormánypárti politikusnak a kedvence volt, amikor Magyar Péter egy Lincoln kabrióval fuvarozta a barátnőjét. „Szépek voltatok, mint Barbie és Ken” – jegyezte meg.