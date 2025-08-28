augusztus 28., csütörtök

Tisza-adó

Magyar Péterék egyik szponzora szerint aki többet keres, annak nagyobb arányban kell adóznia

Bojár Gábornak, a pártot támogató egyik nagyvállalkozónak a néhány hónappal ezelőtti nyilatkozatából derül ki, hogy ha rajta múlna, és a Tisza alakíthatna kormányt jövőre, akkor a magyar embereknek adóemelésekre kellene számítaniuk.

A Tisza Párt támogatói között több olyan régi balliberális szakértő bukkant fel, akik régóta szorgalmazzák a személyi jövedelemadó (szja) emelését, vagyis az úgynevezett progresszív, többkulcsos szja-rendszer bevezetését - írta a Magyar Nemzet. 

Ez önmagában nem meglepő, viszont a Tisza Párt gazdasági kabinetjének kedden nyilvánosságra került tervezete pontosan ezt tartalmazza, ami azt jelenti, hogy egy kormányváltás esetén Magyar Péterék súlyos többletkiadásokkal, elvonásokkal sújtanák a magyar embereket. Az Index által bemutatott dokumentum szerint a párt gazdasági szakértői az eddigi egy kulcs helyett háromkulcsos szja-rendszer bevezetését javasolják. Ennek megfelelően a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1,25 millió forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket.

A Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan, még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havonta.

Bojár Gábor, a Tisza anyagi támogatója, aki rendszeresen felszólal a párt mellett a nyilvánosságban, tavasszal például arról beszélt, hogy magasabb kulcsos szja kellene. A Graphisoft egykori alapítója a Klasszis Médiának adott márciusi interjúban azt mondta: „Hát például én is azt hiszem, nem vagyok egyedül. Nem érzem úgy, hogy a személy jövedelemadót le kéne szállítani. Szóval a tizenöt százalék is olyan, hogy nem egy magas személyi jövedelemadó, és szüksége van az államnak bevételekre […]

 Nem hiszem, hogy abból lehet ennyit engedni. 

Sőt, én azt is normálisnak tartanám, amint azt nagyon sokszor elmondtam, hogy magasabb jövedelmekre meg lehet engedni magasabb kulcsot is. Akinek több a bevétele, magasabb szinten keres, annak a társadalmi felelősségvállalása is nagyobb kell hogy legyen. Tehát annak ellenére, hogy én […] az SZDSZ-nek voltam mindig a támogatója, amíg létezett. Speciel nem értettem egyet akkor se az SZDSZ által felvállalt egykulcsos jövedelemadóval, mert úgy éreztem, hogy aki többet keres, az abból nagyobb hányadot is meg tud engedni. (A videón 11:50-től.)

A teljes cikkért kattintson ide. 

