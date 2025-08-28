Magyar Péterék egyik szponzora szerint aki többet keres, annak nagyobb arányban kell adóznia

A Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan, még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havonta.

Bojár Gábor, a Tisza anyagi támogatója, aki rendszeresen felszólal a párt mellett a nyilvánosságban, tavasszal például arról beszélt, hogy magasabb kulcsos szja kellene. A Graphisoft egykori alapítója a Klasszis Médiának adott márciusi interjúban azt mondta: „Hát például én is azt hiszem, nem vagyok egyedül. Nem érzem úgy, hogy a személy jövedelemadót le kéne szállítani. Szóval a tizenöt százalék is olyan, hogy nem egy magas személyi jövedelemadó, és szüksége van az államnak bevételekre […]

Nem hiszem, hogy abból lehet ennyit engedni.

Sőt, én azt is normálisnak tartanám, amint azt nagyon sokszor elmondtam, hogy magasabb jövedelmekre meg lehet engedni magasabb kulcsot is. Akinek több a bevétele, magasabb szinten keres, annak a társadalmi felelősségvállalása is nagyobb kell hogy legyen. Tehát annak ellenére, hogy én […] az SZDSZ-nek voltam mindig a támogatója, amíg létezett. Speciel nem értettem egyet akkor se az SZDSZ által felvállalt egykulcsos jövedelemadóval, mert úgy éreztem, hogy aki többet keres, az abból nagyobb hányadot is meg tud engedni. (A videón 11:50-től.)

