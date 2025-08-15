augusztus 15., péntek

Kellemetlen kérdések

2 órája

Magyar Péter és emberei mit sem törődnek a véleménynyilvánítás szabadságával

A Magyar Nemzet cikke szerint a Tisza Párt elnöke nem bírja a kritikát: aki rosszat kérdez vagy bírálja, azt kidobatja vagy elnémítja a párt rendezvényein.

Magyar Péter és emberei mit sem törődnek a véleménynyilvánítás szabadságával

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: Facebook

A kritikus újságírók eseményekről való kitiltása és a kellemetlen kérdéseket feltevő állampolgárok elhallgattatása mostanra mindennapossá váltak a Tisza Párt rendezvényein – írja a Magyar Nemzet.

20250520_133842_HBCP8915
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balázs / Forrás: MW

A lap cikke szerint

a jogvédők hallgatnak, a tiszások pedig megbélyegzik azokat, akik valódi kérdéseket mernek feltenni Magyar Péternek.

Az elmúlt időszakban több esetben is a sajtó, illetve a véleménynyilvánítás szabadságát földbe döngölő cselekmények történtek Magyar Péter utcafórumain. Legutóbb újra a Hír TV ellen intézett támadást Magyar Péter, akit láthatóan nem érdekel a sajtószabadság, ha neki nem tetsző médiumról van szó. A Tisza Párt elnöke arra biztatta a fiatalokat, hogy a választási győzelem érdekében tüntessék el a programkínálatból a csatornát.

Magyar Péter viselkedése miatt gyakran felbátorodnak a párt szimpatizánsai is.

További részletekért kattintson.

 

 

 

