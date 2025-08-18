Kocsis Máté megmagyarázta Magyar Péter „ipari hisztijét”

kapott is jókora dührohamot „az egész nyáron csónakázó, oldtimer autózó, quadozó, sétarepülőző, szotyizó, robogózó, röplabdázó, Balatonban lubickoló Magyar Péter, és azonnal összefideszezte a saját propagandáját támogató IDEA-t, majd a semmiből írt egy újabb posztot, ami már arról szólt, hogy pont a hétvégén készült el a saját „mérésük”, amiben ő már annyira vezet, hogy kétharmada lesz”.