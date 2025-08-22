1 órája
Magyar Péter és a pártja is komoly bajban van
A Tisza párt elnökének augusztus 20-án sem sikerült a választók figyelmének a középpontjába kerülnie, mondta a Magyar Nemzetnek az Alapjogokért központ elemzője. Zila János szerint Magyar Péter és apártja is folyamatos lejtmenetben van május óta.
Magyar Péter jelentéktelen volt augusztus 20-án is, véli az elemző
A lapnak nyilatkozó elemző szerint „ironikus módon egyedül azzal sikerült némi figyelemhez jutnia, hogy a baloldali sajtó és Magyar is önmagára asszociált az ünnepi műsor Orseolo Péterről szóló része kapcsán”.
Zila János szerint
Magyar Péter és a pártja legnagyobb problémája, hogy május óta komoly lejtmenetben vannak.
Az ukrán kémbotrány sok választóban megteremtette vagy megerősítette azt a benyomást, hogy az ország vezetését nem lehet rábízni, mert a hazánk jövőjét alapjaiban befolyásoló kérdés vagy kérdéskörök kapcsán nem szuverén szereplő, hanem külső erőkhöz igazodik. Nemrég pedig azt is megtudtuk, hogy a sajtó szerint hazánkból az ukrán titkosszolgálathoz fűződő szoros kötődése miatt kiutasított, korábban Magyar Péternek kijevi utat szervező Tseber Roland »Tisza-szigetet« alapított Kárpátalján, vagyis a párt szervezetrendszerében is megjelent
– jelentette ki az Alapjogokért Központ elemzője, aki arról is beszélt, hogy Márki-Zay Péterhez hasonlóan Magyar Péter is kezdi elveszíteni a varázsát –
