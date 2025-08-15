augusztus 15., péntek

Szólásszabadság?

1 órája

Magyar Péter kidobatja a kritikusokat a párt rendezvényeiről, a jogvédők hallgatnak

Címkék#Magyar Péterék#szervezetek#rendezvény#MÚOSZ#kritikus

Az elmúlt hetekben több felvétel is készült Magyar Péter utcafórumairól, ahol a kritikus kérdéseket feltevő polgárokat gyakran félbeszakítják vagy eltávolítják. Bár a jogvédő és újságíró-szervezetek hasonló esetekben rendszerint azonnal reagálnak, most egyelőre nem adtak ki állásfoglalást.

MW
Hallgatásukkal védik a jogvédők Magyar Pétert

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Az elmúlt időszakban több videó is bejárta a közösségi médiát, amelyeken a politikai szereplőként egyre aktívabb Magyar Péter utcafórumain feszült hangulatú jelenetek láthatók. Egyes felvételeken a kritikus kérdéseket feltenni próbáló polgárokat rövid úton távozásra szólítják fel, máskor a megszólalni kívánókat hangos bekiabálásokkal nyomják el − írja a Magyar Nemzet.

A felvételek és beszámolók nyilvánosan is elérhetők, mégis szembetűnő, hogy a magukat rendszerint a szólásszabadság őreként pozicionáló civil szervezetek, köztük 

a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), a Helsinki Bizottság, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) és a Magyar Újságírók Közössége (MUK) eddig nem adtak ki nyilatkozatot az ügyben.

Hasonló esetekben a felsorolt szervezetek gyorsan és határozottan reagálnak, különösen akkor, ha a vitás helyzet kormányközeli szereplőkhöz kapcsolódik. Most azonban nem érkezett hivatalos állásfoglalás részükről.

A Magyar Nemzet megkereste mind a négy szervezetet, azonban mostanáig nem kaptak választ a kérdéseikre, amelyek arra irányultak, hogy a jogvédők és az újságíró szervezetek szerint elfogadható-e, hogy egy nyilvános rendezvényről eltávolítsanak valakit a véleménye miatt.

A nyilvános rendezvényeken joguk van az újságíróknak részt venniük

Az egyik szervezetről, a MÚOSZ-ról már kiderült, hogy a háttérben Magyar Péternek és baráti sajtójának kedvez. Emlékezetes, a Tisza Párt erdélyi rendezvényéről kitiltották a Magyar Nemzetet, a Hír TV-t és az erdélyi sajtót is, Magyar Péterék leginkább csak a baloldali párttal szimpatizáló médiumokat engedték be a rendezvényre.

A kitiltások után a Magyar Nemzet megkereste a MÚOSZ-t, hogy a szervezetnek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban, valamint hogy véleményük szerint helyénvaló-e, hogy a Magyar Péterrel szemben egyáltalán nem kritikus sajtótermékeket korlátozás nélkül beengedték, míg másokat kitiltottak.

Minden nyilvános rendezvényen joguk van az újságíróknak részt venniük, és tudósítaniuk, az újságíró szakma alapvető szabályait betartva

– jelentette ki lapnak Kocsi Ilona. A MÚOSZ elnöke rámutatott: a korlátozás sérti az adott lap tájékoztatási jogát, olvasóinak tájékozódási jogát.

