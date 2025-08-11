39 perce
Meggyűlhet a baja az álhíreket gyártó Magyar Péternek a Zebra Digitális Polgári Körrel
A Tisza Párt elnöke alig másfél éves politikai pályafutása során meglehetősen szép gyűjteményt hozott össze saját gyártású álhírekből. Legutóbb a fiatalok számára az otthonteremtéshez fix 3 százalékos kamatot biztosító Otthon start programot támadta, amely szerinte húsz százalékkal növeli az ingatlanárakat. Szakértők persze cáfolták Magyar Péter állításait. Közben egyre több tagja van a Kocsis Máté fideszes országgyűlési frakcióvezető által létrehívott Zebra Digitális Polgári Kör, amely a baloldali párvezér által állított valótlanságok ellen kívánja felvenni a kesztyűt.
Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét rendszeresen hazugágon kapják
A politikai színre lépése óta Magyar Péter hazugságot hazugságra halmoz. Ezért van rettegnivalója a Tisza Párt vezérének amiatt, hogy a Kocsis Máté vezette Zebra Digitális Polgári Kör felveszi a harcot az álhírekkel. A Fidesz frakcióvezetője arra kért mindenkit, hogy hívja meg jobboldali ismerőseit a csoportba,
olyanokat, akik szívesen harcolnak humorral a liberális álhírgyárak és Magyar Péter otromba hazugságai ellen
– emlékeztet cikkében a Magyar Nemzet.
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hozzátette, amint átlépik a tízezer tagot, egy-két álhírnél akcióba lendülnek, ott kiderül majd, hogy mire képesek.
Teszteljük a rendszert, ha úgy tetszik. Őszre egy összetartó, jókedvű, nagy létszámú társaságot szervezünk össze, akik megtanulnak egyszerre lépni a közösségi médiában. Ez az, ami eddig hiányzott
– fogalmazott Kocsis Máté a Zebra Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában.
A Tisza Párt abszurd hazugságokkal támadja az otthonszerzési programotAmi jó az országnak, rossz a Tiszának.
Mint ismert, Magyar Péter legutóbb azt állította, hogy a kormány által életre hívott Otthon start program már mos húsz százalékkal megemelte a lakásárakat, szeptembertől pedig még ugyanekkora mértékű drágulás várható a piacon. Balogh László, az Ingatlan.com szakértője a Magyar Nemzetnek korábban cáfolta a Tisza-vezért állítását: szerinte a fix 3 százalékos kamatozású hitel miatt nem várható jelentős áremelkedés, mert
- százmilliós értékhatár és
- másfélmilliós négyzetméterár fölött
nem kérhető az államilag támogatott hitel,
ez pedig azt jelenti, hogy jelentős áremelkedés esetén a lakáshitel célpontjai kiárazódnának.
A GDN Ingatlanhálózat alapító tulajdonosa, Gadanecz Zoltán egyenesen nagyon hasznos kezdeményezésnek nevezte az Otthon start programot. Szerinte mivel befektetők nem élhetnek a lehetőséggel, aligha okozhat nagy áremelkedést. Ő úgy látja, egyelőre kivárás tapasztalható, de a szeptemberi indulást követően várhatóan fellendülést hoz az ingatlanpiacon.
Hasonlóan érvel a kormány is, eszerint a maximált 1,5 milliós négyzetméterár és a hitellel megvehető ingatlanok összértékének 100, illetve 150 millió forintban való meghatározása miatt nem fogja felhajtani az árakat az intézkedés.
Magyar Péter további hazugságairól, köztük arról, hogy ígérete ellenére az európai parlamenti választások után miként tartotta meg az európai parlamenti képviselői mandátumát, valamint arról, hogy állítása szerint Bassar el Aszad szír diktátor repülőgépe a politikus bukása után Budapestre érkezett volna, továbbá arról, hogy azt terjesztette, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd–Csermajoron migránstábor épül, a Magyar Nemzet cikkében IDE KATTINTVA olvashat.
