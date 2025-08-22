augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

18°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Forródróton

59 perce

Legalább öt napig el fog tartani az orosz kőolajtranzit helyreállítása

Címkék#légicsapás#Orbán Viktor#Szijjártó Péter#kőolajvezeték

Legalább öt napig el fog tartani a kőolajtranzit helyreállítása a Barátság vezetéken, amelyet ismét ukrán légicsapások értek – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

MW
Legalább öt napig el fog tartani az orosz kőolajtranzit helyreállítása

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a HUNOR Magyar Űrhajós Programban résztvevő szakemberek állami kitüntetésének átadó ünnepségén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. augusztus 21-én

Forrás: MTI

Fotó: Soós Lajos

A tárcavezető arról számolt be, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen végrehajtott támadás miatt egész nap forródróton volt Orbán Viktor miniszterelnökkel.

„Most legutóbb a rendelkezésre álló kereskedelmi és stratégiai tartalékok mellett arról tettem neki jelentést, hogy Pavel Sorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel áttekintettük a támadás műszaki következményeit” – tudatta.

„Ezek most jóval súlyosabbak a korábbiaknál, ugyanis a támadás során az ukránok a drónok mellett ezúttal rakétákat is használtak” – tette hozzá.

Szijjártó Pétert orosz kollégája arról biztosította, hogy a lehető leggyorsabban igyekeznek újjáépíteni a szállítási útvonalat, de ezek a munkálatok minden bizonnyal legalább öt napig el fognak tartani.

„Reméljük, hogy az Európai Bizottságnak ennyi idő elég lesz arra, hogy korábbi, írásban vállalt ígéretüknek megfelelően fellépjenek az ukránoknál annak érdekében, hogy ne lehetetlenítsék el a Magyarországra irányuló kőolaj szállítását” – húzta alá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu